Вице-президент ICANN заявил о невозможности отключения России от Интернета

Вице-президент ICANN Михаил Якушев заявил о том, что отключить Россию от Интернета «невозможно технологически».

«Отключить Россию от Интернета невозможно технологически, ну разве что только уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством», — рассказал Якушев RNS.

Вице-президент ICANN подчеркнул, что использование и развитие интернет-технологий в России будет продолжаться «независимо от каких-либо попыток "дестабилизации" этого использования, причем как "снаружи", так и "изнутри", поскольку сами эти технологии предусматривают возможность их максимально стабильной работы независимо от посторонних факторов».

Ранее в интервью RT советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко сообщил, что Россия должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового Интернета.

«Наша страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового Интернета. Высока вероятность "тектонических сдвигов" в наших отношениях с Западом в сторону ухудшения. Поэтому перед нами стоит задача — отрегулировать российский сегмент интернета, чтобы защититься от подобных сценариев. Важно, чтобы в России продолжали работать электронная почта, телеграф, телефон, социальные сети. Критическая инфраструктура, включая копию доменной зоны, должна находиться на нашей территории, чтобы никто не мог отключить», — заявил Клименко.