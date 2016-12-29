Прокуратура заново проверит манипуляции вице-спикера ЗакСа с расческой на выборах-2011

Прокуратура Санкт-Петербурга заново проверит инцидент на выборах 2011 года с участием ныне вице-спикера ЗакСа, единоросса Анатолия Дроздова на УИК №333 Калининского района.

Соответствующий ответ из надзорного ведомства получил депутат Государственной Думы Валерий Рашкин. Как он сообщил «Фонтанке», надзорное ведомство отменило постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о попытке вброса бюллетеней. По словам парламентария, вероятно, прокуроры увидели детали, на основе которых все-таки можно сделать вывод о нарушениях. Теперь будет проведена дополнительная проверка.

Напомним, что Дроздов прославился тем, что попал на видео выборов 2011 года с расческой в руках и застрявшей в урне пачкой бюллетеней. На инцидент обратили внимание вновь после конфликта в ЗакСе уже 6-го созыва. Между корреспондентом «Новой газеты» Александрой Гармажаповой и вице-спикером Анатолием Дроздовым произошла перепалка: единоросс исказил фамилию корреспондента, та в свою очередь назвала его «расческой».