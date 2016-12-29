Детский хоспис посетили звёздные гости

Маленьких пациентов Детского хосписа в преддверии Нового года посетили звёздные гости – Михаил Боярский и Михаил Пореченков. Они поздравили ребят с наступающими праздниками, ответили на их вопросы и исполнили известные песни. Навестил ребят и сенатор Вадим Тюльпанов, который представлял фонд «Звёзды детям». Он рассказал, что фонд планирует перевести один миллион рублей на лекарства.

Преддверие Нового года – волшебное время чудес. Давние друзья Петербургского Детского хосписа Александр и Милана Кержаковы от имени учрежденного ими благотворительного фонда «Звёзды детям» приготовили для маленьких пациентов настоящий сюрприз – сегодня, 29 декабря, фонд организовал визит в хоспис актера Михаила Боярского. Дети и родители заранее подготовили вопросы, которые хотели задать лично – о детстве, о мечтах и друзьях артиста.

- В детстве учился я плохо, – признался Михаил Боярский. – Мои родители буквально жили в школе, потому что их постоянно вызывала учительница. Тогда я мечтал о том, чтобы ничего не делать. Так судьба привела меня в актеры. Но потом я начал работать над собой, ведь дорогу осилит идущий, только кропотливый нудный труд даёт результаты.

Михаил Боярский исполнил популярные песни – «ЛанфренЛанфра», «Городские цветы», а также несколько песен из мультфильмов и кино. Дети и родители не растерялись и подхватили знакомые мотивы.

Вместе с Михаилом Боярским Детский хоспис посетил актер, Посол доброй воли Детского хосписа Михаил Пореченков. Артисты поздравили всех с Новым годом и пожелали, чтобы в наступающем году рядом обязательно были родные и близкие.

Разумеется, не обошлось без селфи – маленькие пациенты с удовольствием фотографировались с любимыми актерами.

От благотворительного фонда «Звёзды детям» приехал член Совета Федерации Вадим Тюльпанов и исполнительный директор фонда Марина Журавлева. Как отметили представители фонда, они планируют перечислить один миллион рублей на приобретение лекарств для детей с тяжелыми и неизлечимыми заболеваниями.