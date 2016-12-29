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29.12.2016 18:41
5 Комментариев

5 вопросов о Валерии Израйлите

Федеральные элиты потрясены и обсуждают задержание председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Что нужно знать о бизнес-аресте года в масштабах региона - только факты, без эмоций.
5 вопросов о Валерии Израйлите

Ровно за 11 лет Валерий Израйлит прошел путь от малоизвестного топ-менеджера до влиятельной фигуры, которую ассоциировали с первыми лицами страны. Управленец, взлетев до самых высот, сначала распределял миллиарды рублей, потом считал убытки и отбивался от банкротства. Сегодня дает показания во внутренней тюрьме ФСБ – изоляторе Минюста на Захарьевской улице.

28 декабря в Петербурге сотрудники транспортного отдела УФСБ Ленинградской области пришли с обыском в дом к Валерию Израйлиту. Через 8 часов ему уже предъявили обвинение. Главе компании, которая строила стратегический для России морской порт, теперь придется объяснить силовикам, куда делись 1,5 млрд рублей.

ОАО «Компания Усть-Луга» создано в 1992 году в качестве девелопера для строительства на Балтике (в Лужской губе Финского залива) морского торгового порта. Валерий Израйлит в 2005 году был избран председателем совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга».

Система СПАРК показывает двух учредителей ОАО «Компания Усть-Луга». 20,99 процента принадлежат Ленобласти, 23,06 – «Инвестпорт Холдинг Истеблишмент» (Лихтенштейн). Наличие офшора в пресс-службе компании «Фонтанке» объяснили планами структуры выхода на IPO.

Внешний облик компании – заказчик и застройщик одного из крупнейших морских портов России. Структура, которая создавала стратегический для страны порт в рамках государственно-частного партнерства (через ФЦП «Развитие транспортной системы России»).

Значимость структуры подчеркивают оценочной цитатой президента Владимира Путина, которая размещена на сайте ОАО «Компания Усть-Луга» сверху: «Порт Усть-Луга – один из самых крупнейших в России инфраструктурных проектов европейского масштаба».

Закулисье «Компании Усть-Луга» куда интереснее. И 28 декабря, в день ареста председателя совета директоров компании Валерия Израйлита, многим персонам из калибра элит федерального, а вовсе не областного, уровня было что обсудить.

Директор, председатель, но еще не звезда

Идея строительства порта в Лужской губе возникла в 1990-х. Тогда будущий проект связывали с предпринимателем из Санкт-Петербурга Ильей Баскиным, который создал АООТ «Порт-инвест». В мае 1992 года зафиксирована регистрация Акционерного общества открытого типа «Компания Усть-Луга» (в 2002 году общество было реорганизовано в одноименное ОАО).

Главные перемены начались в 1999 году, когда в проекте появился Владимир Якунин, на тот момент (до 2000 года) начальник Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента РФ. Будущий глава РЖД занял пост председателя совета директоров. Валерий Израйлит, которого считали абсолютной креатурой Якунина, в тот же год был назначен директором ОАО.

2005 год стал годом важной рокировки: Израйлит сменил на посту председателя совета директоров Якунина.

Звездный час "Компании Усть-Луга"

В 2002 году девелопер морского порта добивается внимания Москвы. Компания Усть-Луга попадает в федеральную повестку. Информповоды появляются один за другим – подписано соглашение с Минтрансом, проект включен в федеральную целевую программу, на развитие портовой инфраструктуры федеральный бюджет выделяет 18 млрд рублей, ожидается транш в 17 млрд рублей… В общей сложности, с учетом частных инвестиций, в строительство портового комплекса было вложено более 200 млрд рублей. С выходом на федеральный уровень и начинается серьезная игра. Интерес к стройке один за другим начинают проявлять долларовые миллиардеры. Газета «Ведомости» перечисляет заинтересантов: Искандер Махмудов (основатель УГМК), Владимир Лисин (НЛМК), Геннадий Тимченко (бенефициар Gunvor), Николай Токарев («Транснефть»), Леонид Михельсон («Новатэк»), Андрей Мельниченко («Еврохим»).

Я и Путин, – и именно в такой последовательности

Историю личного триумфа Валерия Израйлита можно проследить по фотографиям на сайте компании. Листаем фотоальбом. 2006 год – прибытие парома Усть-Луга – Балтийск в Калининград. На переднем плане – Путин и Якунин, на третьей позиции – Израйлит. Тот же год – пуск второй очереди угольного терминала. Расклад в кадре меняется: уже Израйлит стоит рядом с президентом, Якунин на второй позиции. 2008 год – президент осматривает МПК «Юг-2», Израйлит рядом с главой государства. И, наконец, снимок 2011 года – Путин стоит за спиной Валерия Израйлита, который подписывает соглашение о международном сотрудничестве в Сочи.

От триумфа к долгам

Еще в 2007 году акционерное общество «Компания Усть-Луга» закрывает год с прибылью 22 млн рублей. К 2015 году эмитент демонстрирует убытки – около 200 млн рублей. В общей сложности кредиторская задолженность компании превышает 1 млрд рублей. В арбитражах завершено исков на сумму 636 млн рублей.

По данным системы СПАРК, в отношении девелопера морского порта возбуждалось три дела о банкротстве (все прекращены). Один был подан Банком ВТБ. Сумма исковых требований – 530 млн рублей, взыскивалась в рамках кредитного договора на сумму 600 млн рублей. Их тогда погасила Ленобласть, которой должник станет возвращать сумму частями. Как сообщала «Фонтанка», в конце ноября на сайте «Компании Усть-Луга» было опубликовано сообщение, что компания перечислила на счет Ленинградской области 266 млн рублей.

Поменялась и тональность ленты новостей официального сайта "Компании Усть-Луга", мельчают поводы. Давно уже не обновляются и фотографии, которые бы фиксировали Валерия Израйлита в компании первых лиц страны. Повестку сменили новости о социальных акциях – экодесант на Липовском озере, «Книги-детям».

За два дня до задержания Валерий Израйлит отметился в региональной повестке. Как президент регионального отделения РСПП он поставил свою подпись под трехсторонним соглашением о минимальном размере заработной платы в Ленинградской области.

Что будет, то и будет

Сегодня в пресс-службе ОАО «Компания Усть-Луга» сообщают, что компания еще не получала официального уведомления о задержании Валерия Израйлита. Кто ж вам его пошлет, напрашивается вопрос.

«Вопрос о созыве внеочередного совета директоров пока не стоит. Планов по переизбранию Израйлита никто не озвучивал», – говорит собеседник «Фонтанки» в компании.

В правительстве Ленобласти ситуацию пока не комментируют. Как сообщила 47news пресс-служба вице-губернатора Ленобласти Дмитрия Ялова, задержание Израйлита вряд ли отразится на деятельности компании.

Катерина Кураева

Справка:

Главные проекты ОАО “Компания Усть-Луга” – строительство морского глубоководного порта на Балтике и Усть-Лужского индустриального парка. Порт Усть-Луга – универсальный порт, в котором работают 12 терминалов, обеспечивающих перевалку наливных, навалочных, генеральных и контейнерных грузов. Крупнейший стивидор – ОАО “Морской торговый порт Уста-Луга” (оператор двух терминалов (многопрофильного перегрузочного комплекса Юг-2 и автомобильно-железнодорожного паромного комплекса). Усть-Лужский индустриальный парк реализуется в рамках проекта “Комплексное развитие морского торгового порта Усть-Луга и прилегающей территории”, включенного в перечень приоритетных инвестпроектов Северо-западного федерального округа.

СПРАВКА-2: с 1999 года Израйлит занял пост генерального директора ОАО "Компания Усть-Луга", управляющей строительством и одноименным портом. Через шесть лет стал председателем совета директоров компании. Также он президент Союза промышленников и предпринимателей Ленинградской области. Помимо этого он еще важная персона в региональном отделении Объединенного народного фронта. Разумеется, видный деятель «Единой России». Что касается личного бизнеса, то он не только был совладельцем ЗАО «Кингисеппский завод ферросплавов», но и зарабатывал в «Агрофирме Ручьевский разлив» вместе с областным миллиардером Владимир Рыбальченко и Андреем Муровым – сыном недавно покинувшего пост начальника ФСО России Евгения Мурова. В принципе, если серьезный бизнесмен не знает, кто это, то он или не серьезный, или не российский.


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комментарии пользователей (5)
Ensiferum
29 декабря 2016 г. 20:28
Значит, Израйлит посрался с Шаломовым, раз вот так снимают.
dddmmm
29 декабря 2016 г. 20:11
И кто это?
Kamerton
29 декабря 2016 г. 19:52
Если говорить открыто и откровенно, то хоть пять, хоть десять, хоть намного больше вопросов об этом мошеннике вряд ли могут представлять интерес для простого обывателя. Интерес этот сугубо оперативный,и предназначен он для тех людей, которые по долгу службы должны противостоять этому криминальному напору на общество преступной власти.
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