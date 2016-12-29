5 вопросов о Валерии Израйлите

Федеральные элиты потрясены и обсуждают задержание председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга». Что нужно знать о бизнес-аресте года в масштабах региона - только факты, без эмоций.

Ровно за 11 лет Валерий Израйлит прошел путь от малоизвестного топ-менеджера до влиятельной фигуры, которую ассоциировали с первыми лицами страны. Управленец, взлетев до самых высот, сначала распределял миллиарды рублей, потом считал убытки и отбивался от банкротства. Сегодня дает показания во внутренней тюрьме ФСБ – изоляторе Минюста на Захарьевской улице.

28 декабря в Петербурге сотрудники транспортного отдела УФСБ Ленинградской области пришли с обыском в дом к Валерию Израйлиту. Через 8 часов ему уже предъявили обвинение. Главе компании, которая строила стратегический для России морской порт, теперь придется объяснить силовикам, куда делись 1,5 млрд рублей.

ОАО «Компания Усть-Луга» создано в 1992 году в качестве девелопера для строительства на Балтике (в Лужской губе Финского залива) морского торгового порта. Валерий Израйлит в 2005 году был избран председателем совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга».

Система СПАРК показывает двух учредителей ОАО «Компания Усть-Луга». 20,99 процента принадлежат Ленобласти, 23,06 – «Инвестпорт Холдинг Истеблишмент» (Лихтенштейн). Наличие офшора в пресс-службе компании «Фонтанке» объяснили планами структуры выхода на IPO.

Внешний облик компании – заказчик и застройщик одного из крупнейших морских портов России. Структура, которая создавала стратегический для страны порт в рамках государственно-частного партнерства (через ФЦП «Развитие транспортной системы России»).

Значимость структуры подчеркивают оценочной цитатой президента Владимира Путина, которая размещена на сайте ОАО «Компания Усть-Луга» сверху: «Порт Усть-Луга – один из самых крупнейших в России инфраструктурных проектов европейского масштаба».

Закулисье «Компании Усть-Луга» куда интереснее. И 28 декабря, в день ареста председателя совета директоров компании Валерия Израйлита, многим персонам из калибра элит федерального, а вовсе не областного, уровня было что обсудить.

Директор, председатель, но еще не звезда

Идея строительства порта в Лужской губе возникла в 1990-х. Тогда будущий проект связывали с предпринимателем из Санкт-Петербурга Ильей Баскиным, который создал АООТ «Порт-инвест». В мае 1992 года зафиксирована регистрация Акционерного общества открытого типа «Компания Усть-Луга» (в 2002 году общество было реорганизовано в одноименное ОАО).

Главные перемены начались в 1999 году, когда в проекте появился Владимир Якунин, на тот момент (до 2000 года) начальник Северо-Западной окружной инспекции Главного контрольного управления президента РФ. Будущий глава РЖД занял пост председателя совета директоров. Валерий Израйлит, которого считали абсолютной креатурой Якунина, в тот же год был назначен директором ОАО.

2005 год стал годом важной рокировки: Израйлит сменил на посту председателя совета директоров Якунина.

Звездный час "Компании Усть-Луга"

В 2002 году девелопер морского порта добивается внимания Москвы. Компания Усть-Луга попадает в федеральную повестку. Информповоды появляются один за другим – подписано соглашение с Минтрансом, проект включен в федеральную целевую программу, на развитие портовой инфраструктуры федеральный бюджет выделяет 18 млрд рублей, ожидается транш в 17 млрд рублей… В общей сложности, с учетом частных инвестиций, в строительство портового комплекса было вложено более 200 млрд рублей. С выходом на федеральный уровень и начинается серьезная игра. Интерес к стройке один за другим начинают проявлять долларовые миллиардеры. Газета «Ведомости» перечисляет заинтересантов: Искандер Махмудов (основатель УГМК), Владимир Лисин (НЛМК), Геннадий Тимченко (бенефициар Gunvor), Николай Токарев («Транснефть»), Леонид Михельсон («Новатэк»), Андрей Мельниченко («Еврохим»).

Я и Путин, – и именно в такой последовательности

Историю личного триумфа Валерия Израйлита можно проследить по фотографиям на сайте компании. Листаем фотоальбом. 2006 год – прибытие парома Усть-Луга – Балтийск в Калининград. На переднем плане – Путин и Якунин, на третьей позиции – Израйлит. Тот же год – пуск второй очереди угольного терминала. Расклад в кадре меняется: уже Израйлит стоит рядом с президентом, Якунин на второй позиции. 2008 год – президент осматривает МПК «Юг-2», Израйлит рядом с главой государства. И, наконец, снимок 2011 года – Путин стоит за спиной Валерия Израйлита, который подписывает соглашение о международном сотрудничестве в Сочи.

От триумфа к долгам

Еще в 2007 году акционерное общество «Компания Усть-Луга» закрывает год с прибылью 22 млн рублей. К 2015 году эмитент демонстрирует убытки – около 200 млн рублей. В общей сложности кредиторская задолженность компании превышает 1 млрд рублей. В арбитражах завершено исков на сумму 636 млн рублей.

По данным системы СПАРК, в отношении девелопера морского порта возбуждалось три дела о банкротстве (все прекращены). Один был подан Банком ВТБ. Сумма исковых требований – 530 млн рублей, взыскивалась в рамках кредитного договора на сумму 600 млн рублей. Их тогда погасила Ленобласть, которой должник станет возвращать сумму частями. Как сообщала «Фонтанка», в конце ноября на сайте «Компании Усть-Луга» было опубликовано сообщение, что компания перечислила на счет Ленинградской области 266 млн рублей.

Поменялась и тональность ленты новостей официального сайта "Компании Усть-Луга", мельчают поводы. Давно уже не обновляются и фотографии, которые бы фиксировали Валерия Израйлита в компании первых лиц страны. Повестку сменили новости о социальных акциях – экодесант на Липовском озере, «Книги-детям».

За два дня до задержания Валерий Израйлит отметился в региональной повестке. Как президент регионального отделения РСПП он поставил свою подпись под трехсторонним соглашением о минимальном размере заработной платы в Ленинградской области.

Что будет, то и будет

Сегодня в пресс-службе ОАО «Компания Усть-Луга» сообщают, что компания еще не получала официального уведомления о задержании Валерия Израйлита. Кто ж вам его пошлет, напрашивается вопрос.

«Вопрос о созыве внеочередного совета директоров пока не стоит. Планов по переизбранию Израйлита никто не озвучивал», – говорит собеседник «Фонтанки» в компании.

В правительстве Ленобласти ситуацию пока не комментируют. Как сообщила 47news пресс-служба вице-губернатора Ленобласти Дмитрия Ялова, задержание Израйлита вряд ли отразится на деятельности компании.

Катерина Кураева