Путин разрешил СК брать студентов-юристов помощниками следователя

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий назначать на должность помощника следователя студентов-юристов, которые отучились не менее половины срока и не имеют долгов по учебе.

«На должности следователей, помощников следователей и помощников следователей-криминалистов… в исключительных случаях в порядке, определяемом председателем Следственного комитета, могут назначаться граждане, обучающиеся по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования, относящейся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки «Юриспруденция», не менее половины срока получения образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом, и не имеющие академической задолженности», — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

До подписания данного закона назначение на должности помощника следователя граждан, не имеющих высшего юридического образования, не предусматривалось, напоминает РИА Новости. По мнению кабмина, принятие закона должно способствовать улучшению организации работы в Следственном комитете, усилению кадрового потенциала и повышению эффективности деятельности системы Следственного комитета.