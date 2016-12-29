Путин и Эрдоган поговорили о перемирии в Сирии

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган обсудили по телефону соглашение о перемирии в Сирии и подготовку к переговорам в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражено удовлетворение достигнутыми при посредничестве России и Турции договоренностями между сирийским правительством и так называемой умеренной оппозицией о прекращении боевых действий на всей территории Сирии и переходе к политическому урегулированию. В этом контексте подчеркнута важность предпринимаемых усилий по организации переговорного процесса в Астане», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Путин и Эрдоган высказались за дальнейшее укрепление взаимодействия на антитеррористическом направлении и, в частности, отметили, что перемирие не распространяется на террористические группировки, прежде всего ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ).

Кроме того, по сообщению пресс-службы, были затронуты также некоторые актуальные вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности начать мирные переговоры. Подписаны три документа: первый — между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирии, второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня, третий — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.