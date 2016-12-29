«Зенит» интересуется 20-летним бразильским вингером

Футбольный клуб «Зенит» с лета присматривается к 20-летнему крайнему полузащитнику Рожеру Кругу.

Как пишет ESPN Brasil, за его игрой по поручению Луческу наблюдает лично агент Франк Хенуда, ранее помогавший румынскому специалисту в «Шахтере».

Трансферная стоимость Рожера оценивается в 20 миллионов бразильских реалов (примерно 5,8 миллиона евро). Отмечается, что он способен играть на обоих флангах. В 2016 году Рожер сыграл в 33 матчах в чемпионате Бразилии, в которых забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса.

Напомним, «Зенит» уже приобрел двух новичков – бразильского полузащитника Эрнани и российского вратаря Андрея Лунева.