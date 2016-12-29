Потерявшуюся в Пулково пенсионерку полиция нашла в багажном отделении

В Пулково поступила благодарность в адрес сотрудника транспортной полиции, который отыскал заблудившуюся в аэропорту пожилую женщину. 87-летняя пенсионерка перепутала зал выдачи багажа с зоной прибытия.

Как сообщили в УТ МВД по СЗФО 29 декабря, помощь правоохранителей в Пулково потребовалась петербурженке. Женщина не могла найти свою 87-летнюю бабушку, которая должна была прилететь из Кемерово, но в зону прибытия так и не вышла. Полицейский, к которому обратилась обеспокоенная женщина, быстро организовал поисковую группу. Чтобы найти потерявшуюся бабушку, сотрудники полиции проверили записи с камер наблюдения и обыскали залы аэропорта. Отыскали пенсионерку в зале выдачи багажа: пожилая женщина растерялась от многолюдности и заблудилась в аэропорту.

Старший сержант, который помог внучке и бабушке найти друг друга в Пулково, получил благодарственное письмо.