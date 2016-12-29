Сирийская оппозиция подтвердила присоединение к перемирию

Отряды вооруженной сирийской оппозиции готовы присоединиться к общенациональному перемирию, предложенному Россией и Турцией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление представителей группировок.

Ранее 29 декабря президент России Владимир Путин сообщил о достижении договоренности по прекращению огня в Сирии и о готовности руководства республики и вооруженной оппозиции начать мирные переговоры.

По его словам, было подписано три документа. Первый касается прекращения огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй — комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. Третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию.

Накануне, 28 декабря, турецкое агентство Anadolu раскрыло некоторые детали предлагаемого перемирия. Действие договоренности охватит все районы, где идут вооруженные столкновения между оппозиционными группировками и правительственными силами. Сторонам будет предложено прекратить боевые действия начиная с 00:00 по местному времени (01:00 мск), 29 декабря этого года. Договоренность о перемирии не касается террористических формирований.

В случае достижения устойчивого перемирия представители правительства Сирии и оппозиция при поддержке Турции и России начнут в Анкаре политические обсуждения урегулирования конфликта. Гарантами мирного процесса выступят Москва и Анкара.