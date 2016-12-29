Полтавченко: Финальная стоимость стадиона на Крестовском будет известна к Кубку конфедераций

Конечная стоимость строительства стадиона на Крестовском острове и его адаптации к требованиям ФИФА будет известна перед Кубком конфедераций, рассказал губернатор Георгий Полтавченко.

"Мы придерживаемся сметы, которая была утверждена Госэкспертизой и корректировками, которые были утверждены в прошлом году", – отметил губернатор 29 декабря во время посещения арены.

Официально утверждённая смета возведения объекта и прилегающей инфраструктуры превышает 42 млрд рублей.

"Основная сумма пошла и работает на экономику города", – считает Георгий Полтавченко.

Только 4 млрд рублей из этой суммы было потрачено на зарубежное оборудование, ещё 4,5 млрд было уплачено в федеральный бюджет в виде НДС, отметил градоначальник.

Напомним, что Кубок конфедераций пройдет в нескольких российских городах, в том числе в Петербурге, летом 2017 г.