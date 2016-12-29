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29.12.2016 16:38

На ЛАЭС-2 закончили строительство турбины первого энергоблока

Специалисты ЛАЭС и подрядных организаций завершили одну из ключевых операций в машинном зале первого энергоблока строящейся станции замещения – установили на валоповоротное устройство турбину мощностью 1200 МВт. Таким образом, после промывки трубопроводов машинный зал будет полностью готов к эксплуатации.

Установка турбины – один из ключевых итогов 2016 года, которые подводят на Ленинградской атомной электростанции. Ранее уже заявлялось о досрочном выполнении годового задания ФАС – с начала года ЛАЭС выработала свыше 27,9 млрд кВт/ч. 

Не менее значимое для ЛАЭС достижение – сокращение сроков восстановительных работ на первой площадке, что и позволило перевыполнить план выработки электроэнергии.

На второй площадке, так называемой ЛАЭС-2, продолжается строительство и подготовка к эксплуатации в 2018 году. В настоящее время ведутся работы на 142 объектах, в частности закончено здание реактора, уплотнен главный разъем корпуса реактора, идет подготовка к прокрутке двигателей ГЦНА (главный циркулярный насосный агрегат) на холостом ходу. 

Практически весь 2016 год стал подготовкой к предстоящим испытаниям первого энергоблока ЛАЭС-2. На начало 2017-го запланирована проверка на прочность защитной оболочки, которая должна выстоять при урагане, землетрясении или падении самолета. На конец следующего года намечен и физический пуск энергоблока №1 – в реактор загрузят 163 имитатора тепловыделяющих сборок, чтобы проверить теплогидравлические характеристики установки. После успешного испытания всех систем энергоблока можно будет переходить к загрузке ядерного топлива. Планируется, что это произойдет в марте 2018 года. 

С запуском первого энергоблока ЛАЭС-2 будет прекращена работа энергоблока №1 основной площадки. Что будет на месте старого блока, пока не решено, среди обсуждаемых вариантов – создание технопарка, эту идею поддерживает правительство Ленобласти. 


© Фонтанка.Ру

Справка:

Ленинградская АЭС является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом». Станция расположена в городе Сосновый Бор, в 40 км западнее Санкт-Петербурга на берегу Финского залива. ЛАЭС является первой в стране станцией с реакторами РБМК-1000 (уран-графитовые ядерные реакторы канального типа на тепловых нейтронах). На АЭС эксплуатируются 4 энергоблока электрической мощностью 1000 МВт каждый. Также ведётся сооружение замещающих мощностей действующей атомной станции: строятся два энергоблока типа ВВЭР-1200. Заказчик-застройщик проекта - АО «Концерн Росэнергоатом»; генеральный проектировщик - АО «АТОМПРОЕКТ», генеральный подрядчик - АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2».


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