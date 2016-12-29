На ЛАЭС-2 закончили строительство турбины первого энергоблока

Специалисты ЛАЭС и подрядных организаций завершили одну из ключевых операций в машинном зале первого энергоблока строящейся станции замещения – установили на валоповоротное устройство турбину мощностью 1200 МВт. Таким образом, после промывки трубопроводов машинный зал будет полностью готов к эксплуатации.

Установка турбины – один из ключевых итогов 2016 года, которые подводят на Ленинградской атомной электростанции. Ранее уже заявлялось о досрочном выполнении годового задания ФАС – с начала года ЛАЭС выработала свыше 27,9 млрд кВт/ч.

Не менее значимое для ЛАЭС достижение – сокращение сроков восстановительных работ на первой площадке, что и позволило перевыполнить план выработки электроэнергии.

На второй площадке, так называемой ЛАЭС-2, продолжается строительство и подготовка к эксплуатации в 2018 году. В настоящее время ведутся работы на 142 объектах, в частности закончено здание реактора, уплотнен главный разъем корпуса реактора, идет подготовка к прокрутке двигателей ГЦНА (главный циркулярный насосный агрегат) на холостом ходу.

Практически весь 2016 год стал подготовкой к предстоящим испытаниям первого энергоблока ЛАЭС-2. На начало 2017-го запланирована проверка на прочность защитной оболочки, которая должна выстоять при урагане, землетрясении или падении самолета. На конец следующего года намечен и физический пуск энергоблока №1 – в реактор загрузят 163 имитатора тепловыделяющих сборок, чтобы проверить теплогидравлические характеристики установки. После успешного испытания всех систем энергоблока можно будет переходить к загрузке ядерного топлива. Планируется, что это произойдет в марте 2018 года.

С запуском первого энергоблока ЛАЭС-2 будет прекращена работа энергоблока №1 основной площадки. Что будет на месте старого блока, пока не решено, среди обсуждаемых вариантов – создание технопарка, эту идею поддерживает правительство Ленобласти.