Стадион на Крестовском ввели в эксплуатацию

Госстройнадзор 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию, рассказал журналистам губернатор Георгий Полтавченко. Смольный рассчитывает оформить документацию и право собственности на арену в феврале, а после этого – передать стадион в управление клуба "Зенит" по концессии.

Госстройнадзор ввёл объект после выдачи заключения о соответствии арены проекту и техрегламентам, выданного Ростехнадзором. Разрешение выдано для основного здания стадиона. Вместе с тем 22 декабря Госстройнадзор продлил разрешение на строительство для павильонов доступа и систем безопасности, прилегающих к арене.

Губернатор поблагодарил генподрядчика "Метрострой" и строителей.

"Это уникальный объект. Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века, – сказал Полтавченко во время посещения арены. – Это трудовой подвиг".