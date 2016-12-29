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29.12.2016 16:36

Стадион на Крестовском ввели в эксплуатацию

Госстройнадзор 29 декабря выдал разрешение на ввод стадиона в эксплуатацию, рассказал журналистам губернатор Георгий Полтавченко. Смольный рассчитывает оформить документацию и право собственности на арену в феврале, а после этого – передать стадион в управление клуба "Зенит" по концессии.

Госстройнадзор ввёл объект после выдачи заключения о соответствии арены проекту и техрегламентам, выданного Ростехнадзором. Разрешение выдано для основного здания стадиона. Вместе с тем 22 декабря Госстройнадзор продлил разрешение на строительство для павильонов доступа и систем безопасности, прилегающих к арене.

Губернатор поблагодарил генподрядчика "Метрострой" и строителей.

"Это уникальный объект. Вместе с ЗСД он формирует облик города XXI века, – сказал Полтавченко во время посещения арены. – Это трудовой подвиг".

 


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