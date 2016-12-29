«Зенит» предлагает за Ракицкого 15 млн евро, «Шахтер» требует 30

В Петербурге появились спортивно-игровые площадки Sport Zone

Что может быть лучше, чем собраться компанией и организовать турнир по мини-футболу или хоккею на траве, сыграть партию в бадминтон или настольный теннис? Теперь это стало возможно в любую погоду в новых игровых центрах SPORT ZONE