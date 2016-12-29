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29.12.2016 16:32

«Зенит» предлагает за Ракицкого 15 млн евро, «Шахтер» требует 30

Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с «Шахтером» по поводу трансфера украинского защитника Ярослава Ракицкого. Как сообщает турецкий сайт Ajansspor, сине-бело-голубые предлагают за игрока 15 миллионов евро.

«Шахтер» же настаивает на 30 миллионах. Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к другому футболисту донецкого клуба — полузащитнику Тайсону.

Напомним, «Зенит» уже приобрел двух новичков – бразильского полузащитника Эрнани и российского вратаря Андрея Лунева.


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ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
14.09.2016 17:50
Банк «Санкт-Петербург» бесплатно ведет на матчи КХЛ
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