«Зенит» предлагает за Ракицкого 15 млн евро, «Шахтер» требует 30
Футбольный клуб «Зенит» ведет переговоры с «Шахтером» по поводу трансфера украинского защитника Ярослава Ракицкого. Как сообщает турецкий сайт Ajansspor, сине-бело-голубые предлагают за игрока 15 миллионов евро.
«Шахтер» же настаивает на 30 миллионах. Ранее сообщалось об интересе «Зенита» к другому футболисту донецкого клуба — полузащитнику Тайсону.
Напомним, «Зенит» уже приобрел двух новичков – бразильского полузащитника Эрнани и российского вратаря Андрея Лунева.