Убийство Распутина - к 100-летию начала революционного кошмара

29.12.2016 17:00

Ровно 100 лет назад случилось политическое убийство, о котором говорят и по сей день. Группа заговорщиков, в которой был князь Феликс Юсупов, депутат Пуришкевич, великий князь Дмитрий Павлович и ряд других господ, ночью, во дворце Юсуповых на Мойке убили Григория Распутина.

Существует множество легенд о сверхъестественных способностях Распутина, и сейчас уже трудно сказать — где правда переходит в вымысел. С другой стороны крайне противоречивой является история его политического влияния на царскую семью.

Еще до Первой мировой войны говорили о вредоносном влиянии Распутина на царскую семью. «Старец» действительно давал свои советы, и согласно различным источникам, старался отговаривать царя от любых войн, так как не видел в них ничего доброго для народа, которому царь должен был быть добрым отцом.

При этом существовала и «партия войны», которая убеждала царя встать на стороне балканских армий против Оттоманской империи. Распутин же, уверял, что может повториться ситуация русско-турецкой войны за освобождение Болгарии, когда все тяготы несла Россия, а в итоговом выигрыше оказалась Германия.

Распутин был против вступления России в войну с Германией и Австро-Венгрией, полагая, что для Российской империи эта война добром не кончится, так как неминуемо принесет огромные жертвы, и кто воспользуется плодами победы — совершенно не ясно.

В 1915 году Распутин обращался к царю с просьбой улучшить снабжение столицы хлебом. При этом информация о снабжении должна была поступать и населению, что бы препятствовать распространению ложных провокационных слухов. Ну а в 1916 году он стал постоянно высказываться за выход России из войны.

Предложения Распутина были весьма радикальны. Согласно ряду свидетельств, он предлагал любой ценой договориться о мире с Германией, в том числе отказаться от прав на Польшу и прибалтийские губернии. Нет никаких сомнений, что такая перспектива радовала немцев, и пугала английских и французских союзников. Да и собственно российские патриоты были против идеи капитуляции перед кайзеровской Германией.

Неудивительно, поэтому что версия о участии британских спецслужб в убийстве Распутина так популярна была и тогда, и даже сейчас — при этом как в России, так и в самой Британии.

Но еще более интересна версия врача императорской семьи Евгения Боткина — согласно которой, если бы не было Распутина, противники царя сделали бы таким «распутиным» фрейлину Вырубову, или самого Боткина — то есть повод сместить царя элиты страны искали давно, но выбранный ими человек отказался стать марионеткой...

Подробнее об убийстве Распутина читайте в первой серии проекта "Фонтанки" "Спираль семнадцатого года".