«Летающие звери» в уходящем году помогли 25 детям

Благотворительный медиабренд «Летающие звери» подвел итоги работы за 2016 год. Слон Прабу и команда смогли помочь 25 детям, подопечным фонда AdVita («Ради жизни»), а также оплатить часть расходов детской городской больницы №1 Петербурга и детского отделения Первого меда им. Академика Павлова.

В уходящем году анимационная студия «Да» выпустила шесть серий «Летающих зверей», 15 серий «Малышей и «Летающих зверей» и 10 серий «Машинок». При этом сериал «Машинки» взорвал YouTube – свыше 30 миллионов просмотров за полгода.

На волне успеха появились деревянные пожарные машинки – точно такие же, как в сериале. 100% прибыли от их продажи идет в фонд AdVita («Ради жизни»), который оказывает помощь взрослым и детям с онкологическими заболеваниями.

В начале 2017 года «Летающие звери» выйдут на экранах Португалии и Китая. А ещё мультсериал попал на большой экран – в сеть кинотеатров «Люксор».

В 2016 году «Летающие звери» облетели множество международных фестивалей – от Штутгарта до Рио-де-Жанейро. А по версии Национальной анимационной премии «Икар» вошли в пятерку лучших российских сериалов.

Директор «Летающих зверей » Надежда Федяевская стала номинантом премии Общественной палаты РФ «Я – гражданин!» в номинации «Социальное предпринимательство», а также представила сериал в ООН на конференции, посвященной добровольчеству.

«Летающие звери» подружились с театром «Лицедеи»: 26 ноября на их сцене прошёл концерт «Летающие звери» в гостях у Лицедеев». «Почудачили, оторвались, похулиганили!» – сказал о концерте «лицедей» Анвар Либабов.

Огромный надувной слон Прабу стал звездой 40 мероприятий, включая первый и самый большой в России фестиваль анимационных проектов «Мультимир», фестиваль ВКонтакте, благотворительный концерт Данилы Козловского «Будь с городом» на Дворцовой площади, концерты «Летающих зверей» в Капелле, фестиваль ростовых кукол в Юсуповском саду. Слон подарил крылья 5 тысячам детей и взрослых, сфотографировался с Билли Новиком, фронтменом «Billy’s Band», и снялся в клипе «Animal ДжаZ».

Вероника Фомичева, для «Фонтанки.ру»