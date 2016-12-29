В СБ Украины подтвердили намерение передать ополченцам 15 человек

Советник главы Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил намерение Киева передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.

Ранее представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко заявила, что власти Украины намерены передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными. В самопровозглашенной ЛНР заявили, что передача пленных пройдет сегодня, напоминает РИА Новости.

«Украина передает сегодня 15 человек, которые были в списке со стороны ОРДО и ОРЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей. — Ред.)", — заявил Тандит в эфире телеканала «112 Украина». Он добавил, что среди них шесть женщин.