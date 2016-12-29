(812) 416 77 77 телефон прямого эфира
29.12.2016 16:10
Историческая рифма: Как Прутский поход Петра в Петербург привел
Прутский поход Петра I и перенос столицы из Москвы в Петербург. Это темы очередной, последней в этом году программы Льва Лурье "Историческая рифма". Вместе с известным петербургским историком о событиях 1711 года вспоминает ведущий Александр Малич.
Все выпуски программы Льва Лурье "Историческая рифма" доступны в архиве программ [Фонтанки.Офис].
Аудиоподкаст программы:
А самые классные видео вы можете получать с помощью нашего канала в Telegram
-
Lentainform
-
MarketGid News