Историческая рифма: Как Прутский поход Петра в Петербург привел

29.12.2016 16:10

Прутский поход Петра I и перенос столицы из Москвы в Петербург. Это темы очередной, последней в этом году программы Льва Лурье "Историческая рифма". Вместе с известным петербургским историком о событиях 1711 года вспоминает ведущий Александр Малич.