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"Историческая рифма" Льва Лурье
29.12.2016 16:10
Историческая рифма: Как Прутский поход Петра в Петербург привел

Историческая рифма: Как Прутский поход Петра в Петербург привел

Прутский поход Петра I и перенос столицы из Москвы в Петербург. Это темы очередной, последней в этом году программы Льва Лурье "Историческая рифма". Вместе с известным петербургским историком о событиях 1711 года вспоминает ведущий Александр Малич.

Все выпуски программы Льва Лурье "Историческая рифма" доступны в архиве программ [Фонтанки.Офис]. 

Аудиоподкаст программы: 

 

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