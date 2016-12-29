На стадионе Крестовского могут провести мотошоу или хоккейный матч

Смольный думает о проведении на стадионе Крестовского острова мотошоу или хоккейного матча, рассказал губернатор Петербурга Георгий Полтавченко.

"Нам поступили такие предложения. Ближе к марту мы примем решение и объявим", – сообщил губернатор журналистам 29 декабря во время посещения спортивного объекта.

Кроме того, в апреле на стадионе планируют провести первый футбольный матч. То, что работы по пуско-наладке оборудования зоны контроля доступа продолжатся до 1 мая, игре не помешает, добавил вице-губернатор Игорь Албин.