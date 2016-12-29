В Новый год в ЗВО будет цирк

В Западном военном округе объявили о готовности к Новому году. В праздничной программе – музыка, танцы, театральные постановки и цирковые миниатюры, которые военнослужащие покажут сами.

В ЗВО 29 декабря отчитались о готовности к Новому году: в казармах поставили елки, в кубриках развесили украшения, сценарий праздника написали. И всё это своими силами. Ставить концерт тоже будут сами. В культпрограмме – вокальные, танцевальные и спортивные номера, театральные и цирковые миниатюры. Отметиться в конкурсе или выступить с индивидуальным номером должен каждый военнослужащий, подчеркнули в пресс-службе округа.

Закончится вечер праздничным застольем, на которое, впрочем, не попадут те, кому выпало в новогоднюю ночь нести дежурство или вахту.