Коктейль из водки и ревности довел петербуржца до колонии

Калининский районный суд Петербурга признал виновным Ивана Вишнякова. Петербуржец в пьяном угаре приревновал свою подругу и ударил ее початой бутылкой водки по голове. Жертва ревнивца скончалась.

О драме, разыгравшейся в Калининском районе, 29 декабря сообщает городская прокуратура. Суровое наказание за недоказанную измену настигло жительницу Петербурга во время культурного отдыха. Вишняков и его спутница уже выпили две бутылки водки, когда мужчина решил почитать смс-сообщения в телефоне дамы своего сердца. Вишнякова смутила переписка его зазнобы с неким юношей и в качестве расплаты за неверность он несколько раз ударил женщину по лицу. Выпустив гнев на голову возлюбленной, Вишняков продолжил пить. Эти несколько грамм и стали роковыми для жертвы. Видимо, осужденный переосмыслил прочитанную переписку и решил, что наказание не достаточно сурово. Тогда он взял стоящую на столе бутылку, хорошенько замахнулся и приземлил стеклянный сосуд на голову любимой.

Женщина скончалась от полученных травм. Вишняков признал свою вину, но это не спасло ревнивца от пяти лет колонии строгого режима.