Путин придал решениям КС большую силу
Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новый вид решений Конституционного суда. Такая информация размещена 29 декабря на официальном портале правовой информации.
До сегодняшнего дня у КС, напомним, было два вида решений. Во-первых, определение – в нём судьи отказывают заявителям в жалобе, объясняя, что их права не нарушены. Во-вторых, постановление: в таком документе КС велит парламенту и правительству исправить какой-либо закон, если он дискриминирует граждан.
Новый вид решения – промежуточный. В нём суд может заключить, что тот или иной закон – легитимен, но органы власти применяют его неправильно. Разъяснения служителей Фемиды о том, как нужно правильно понимать нормативный акт, теперь станут обязательными для исполнения и обретут большую силу.
Напомним, поправки в закон «О Конституционному суде» были внесены в Госдуму президентом накануне резонансного дела «ЮКОСа». О неисполнении решений КС правовая общественность и сами судьи говорят уже больше семи лет.