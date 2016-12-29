Президент Армении назначил парламентские выборы на 2 апреля 2017 года

Президент Армении Серж Саргсян подписал указ о назначении выборов в Национальное собрание (парламент) республики на 2 апреля 2017 года.

«Очередные выборы в Национальное собрание Армении назначить на 2 апреля 2017 года», — говорится в указе президента, размещенном на официальном сайте главы армянского государства.

Это будут первые выборы после принятия конституционной реформы 2015 года, предусматривающей переход к парламентской форме правления, передает РИА Новости.