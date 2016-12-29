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29.12.2016 15:50

Петербургские конькобежцы завоевали две бронзы на чемпионате России

 

Сборная Санкт-Петербурга по конькобежному спорту завоевала на чемпионате России две медали. В командной гонке бронзу завоевали Дмитрий Федотов, Виктор Лобас, Даниил Беляев и Алексей Горшков с результатом 4,00,61.

Победа досталась четверке из Москвы, а серебро — кировским спортсменам. Еще одну бронзовую медаль в масс-старте выиграла петербурженка Евгения Радионик. Первой стала Виктория Филюшкина (Московская область), второй — Лада Задонская (Москва).

Отметим, что лучший результат соревнований показал московский спортсмен Денис Юсков, завоевавший четыре золотых медали. Турнир проходил в подмосковной Коломне.


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