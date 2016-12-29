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29.12.2016 15:38

Экс-премьер Британии Кэмерон может стать генсеком НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считается одним из самых вероятных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО, пишет газета Daily Mail со ссылкой на неназванных чиновников.

По мнению чиновников, кандидатура Кэмерона является наиболее успешной в случае, если премьер Британии Тереза Мэй решит выдвинуть его на эту должность, которая предполагает зарплату в размере более 260 тысяч евро. Представитель экс-премьера пока не прокомментировал данную информацию, передает РИА Новости.

По словам источника в НАТО, Британия занимает сильную позицию, поскольку она «является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане» в альянсе после США. Как отмечает издание со ссылкой на источники, близкие к Кэмерону, для Великобритании крайне важно, чтобы гражданин страны получил эту должность, если она хочет «играть более крупную роль в безопасности Европы и показать союзникам ЕС, что она хочет играть конструктивную роль на континенте после Brexit».

«Мы должны найти для него роль — он может предложить очень многое. Мы должны убедить его вновь сражаться за Британию», — приводит газета слова одного из членов кабинета министров. Правительственные союзники Кэмерона считают, что страна только выиграет от подобного назначения, также они заявили, что Кэмерон готов рассмотреть эту возможность.

В настоящий момент должность генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. По данным издания, бывший премьер Норвегии уйдет со своей должности в 2018 или 2019 году.


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