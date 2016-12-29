Читатели: “Почта России” потеряла в Петербурге подарки от китайского Деда Мороза

Два мешка с международными посылками исчезли в Петербурге по пути из одного почтового отделения в другое. Подарок от китайского Деда Мороза до Нового года не дошел до адресата.

Как сообщили «Фонтанке» читатели, при перевозке отправлений из Санкт-Петербургского магистрального сортировочного центра (МСЦ), расположенного у Московского вокзала, пропали два почтовых мешка. В них содержались в том числе международные посылки. Мешки, отправленные 15 и 16 декабря, не дошли до адресатов.

По словам петербурженки Елены, она должна была получить посылку из Китая весом 1,7 килограмма в почтовом отделении на улице Котина. Ее подарок из-за границы был отправлен из сортировочного центра ночью 16 декабря. Об этом свидетельствует трекер посылок. Судя по нему, Китай отправил посылку Елены 23 ноября. Она пришла в аэропорт «Внуково» 5 декабря. После таможни отправилась в Петербург и была принята в МСЦ 14 декабря. А 16-го покинула центр по направлению улицы Котина. Одиннадцатикилометровый путь посылки длится до сих пор.

«До сих пор работники «Почты России» не могут понять, куда делись отправления», – печалится Елена

В «Почте России» адресатов попросили набраться терпения. Если не к 31 декабря, то к старому Новому году посылки должны поспеть, заверяют связисты.