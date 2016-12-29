Шойгу: Группировки, не примкнувшие к перемирию в САР, переходят в разряд террористических

Группировки сирийской вооруженной оппозиции, не присоединившиеся к договоренностям о прекращении огня, переходят в разряд террористических, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Кроме того, мы на сегодняшний день установили прямой канал связи с турецкими коллегами, которые, в свою очередь, выступают гарантами за соблюдением всех требований данного соглашения, и особенно требований по контролю за выполнением этих соглашений. Основная суть контроля заключается в том, что организации, которые не прекращают боевые действия, они переходят в разряд террористических и против них начинает действовать так же, как и против ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (запрещены в РФ – ред.) на все остальные территории», — сказал Шойгу на встрече с президентом. Об этом сообщает РИА Новости.