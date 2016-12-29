Спикер петербургского ЗакСа проведет новогодние праздники на Афоне

Спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров проведет январские праздники на греческой горе Афон.

Как сообщили «Фонтанке» собеседники в городском парламенте, председатель ЗакСа и секретарь «Единой России» 2 января улетит на Святую Гору. Вместе с ним поедет протоиерей Петр Мухин, настоятель домового храма в Мариинском дворце, ректор Академии имени Штиглица Василий Кичеджи, вице-губернатор Ленинградской области по строительству Михаил Москвин.

Ранее сообщалось, что в составе другой делегации на Афон должен поехать губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Отметим, после прихода губернатора Георгия Полтавченко в Смольный посещение Афона стало популярным среди городских чиновников. Новый глава города на тот момент возглавлял попечительский совет «Русского Афонского общества», а руководителем общества был вице-губернатор Игорь Дивинский. В конце января 2014 года «Фонтанка» рассказала про «афонскую десятину» петербургского бюджета: госпредприятия обходными путями пополнили счет фонда Пантелеимонова монастыря на Афоне на 17 млн рублей. Прокуратура признала пожертвования незаконными. Однако настаивать на возвращении денег не стала – дело богоугодное.