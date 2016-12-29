Шойгу: 7 группировок, договорившиеся о прекращении огня в Сирии, составляют ядро оппозиции

Семь группировок, подписавшие договоренности о прекращении огня в Сирии, составляют ядро и основные силы вооруженной сирийской оппозиции, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В соответствии с Вашим поручением, министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований умеренной сирийской оппозиции. Данные формирования контролируют большую часть территории центральной части и северной части Сирии, на которую не распространяется власть Дамаска. Общая численность этих отрядов — более 60 тысяч боевиков, в переговорах принимали участие наиболее влиятельные полевые командиры семи оппозиционных формирований», — сказал Шойгу на встрече с президентом РФ.

Он уточнил, что переговоры также проводились и с правительством САР, в результате чего удалось согласовать позиции сторон и подписать документы, передает РИА Новости.

«Сергей Кужугетович, семь вооруженных оппозиционных группировок — что и кто за ними стоит?» – спросил глава государства.

«За ними стоит основная часть», — ответил Шойгу.

Он уточнил, что речь идет о технике, танках Т-55, Т-72, артиллерии, вооруженных отрядах. 62 тысячи вооруженных людей», — сказал глава Минобороны.

«То есть, эти группировки составляют по сути ядро, основные силы вооруженной оппозиции?» – спросил Путин.

«Да. Основные силы вооруженной оппозиции», — ответил Шойгу.