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Общество
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02.01.2017 11:30
3 Комментариев

Мы держались

“Фонтанка” представляет хит-парад цитат 2016 года от российских политиков и общественных деятелей.
Мы держались

2016 год был богат на события и высказывания. По его итогам даже складывается ощущение, что со временем российские политические деятели стали чувствовать себя менее скованными, а их изречения стали более отчаянными, резкими и, порой, необдуманными. «Фонтанка» собрала топ цитат, которые нас поразили и запали в душу в этом году.

Безусловно, фразой года стала «Денег нет, но вы держитесь». Высказывание, как никогда точно отражающее жизнь россиян,  уже вошло в народный обиход, и рискует стать национальным достоянием.

Напомним, что во время визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Феодосию к нему подошла пенсионерка, которая сказала, что у неё размер пенсии всего 8 тысяч рублей и спросила: «Вы же сказали, будет индексация, где она в Крыму, эта индексация? Что такое 8 тысяч? Это мизер. Ноги вытирают об нас здесь!». Медведев возмущенным жителям Крыма ответил: «Ее нигде нет, мы вообще не принимали (такого решения), просто денег нет. Найдем деньги, сделаем индексацию. Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья».

Фото: Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Другим экономическим прогнозом населению отметился министр финансов Антон Силуанов, сообщив, что «зарплаты бюджетников в 2017 году будут расти более плавно». Его оптимистичный коллега экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев с прогнозами поторопился: в начале 2016 года заявил Владимиру Путину, что «дно» российской экономики наконец-то пройдено, а в конце года чиновник  оказался за решеткой.

Фото: Пётр Ковалёв/ДП

Изучением быта россиян занимался в этом году и вице-премьер Игорь Шувалов. Ему показали квартиры площадью 20 квадратных метров, и чиновнику показалось смешным, что их кто-то покупает: «Кажется смешным, но люди приобретают такое жилье, и оно очень популярно, и на рынке есть ниша такого жилья».

Фото: Кристина Кормилицына/Коммерсантъ

Сразу несколько исторический высказываний российских политиков облетели Интернет в 2016 году. По мотивам одной из фраз даже перерисовывали известные картины, добавляя в них вновь открывшиеся в результате изречения губернатора Орловской области подробности.

Случилось все на пресс-конференции в июле 2016-го, в ходе которой орловский губернатор Вадим Потомский рассказывал о подготовке города Орла к 450-летнему юбилею. Одним из главных событий должно было стать открытие первого в России памятника Ивану Грозному. Высказывая на камеры свое видение истории, Потомский заявил, что на самом деле царь своего сына не убивал, предложив иную версию тех событий.

«Иван Грозный однажды произнес фразу: «Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям». Когда они ехали в дороге и он заболел, они ехали из Москвы в Петербург», — сказал Потомский.

Фото: Олег Харсеев/Коммерсантъ

Другое чудное открытие сделала новоизбранный депутат Государственной Думы от Крыма Наталья Поклонская. Русский полководец Александр Васильевич Суворов, сам того не подозревая, заговорил словами Грибоедова. Цитату Чацкого из произведения «Горе от ума» Суворову в уста вложила депутат Госдумы Наталья Поклонская в эфире радиостанции «Вести.fm».

Отвечая на вопрос ведущей, Наталья Поклонская произнесла хрестоматийную фразу «служить бы рад, прислуживаться тошно». «Это наш великий полководец Суворов сказал», – добавила депутат, удивив ведущую, которая, впрочем, поспешила бросить Поклонской «спасательный круг», напомнив, что слова принадлежат Грибоедову.

«Значит, они оба так сказали»,  – подытожила депутат.

Фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Отметился в очередной раз в публичном пространстве и министр культуры Владимир Мединский. Обсуждая с журналистами историю 28 панфиловцев по итогам просмотра документальной киноленты, он отметил, что цифра 28 в определённой степени условная, но сама легенда заслуживает уважения.

«Моё глубочайшее убеждение заключается в том, что даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего — это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться. А люди, которые это делают, мрази конченые», — сказал культурный деятель.

Фото: Сергей Коньков/ДП

Другим трендом года стали многочисленные истории, связанные с Чечней и лидером республики Рамзаном Кадыровым. Еще в начале года он шокировал общественность, опубликовав в своем Instagram видео с председателем Партии народной свободы Михаилом Касьяновым в снайперском прицеле и подписью «Кто не понял, тот поймет!». Пост в итоге был удален, а оппозиционеры заявили об угрозах со стороны Кадырова.

Фото: скриншот с сайта instagram.com

О семейных ценностях и домашнем очаге отметилась высказыванием депутат Государственной думы Елена Мизулина: «Мы, женщины, слабые создания, нам „все можно«. Мы не обижаемся, даже когда, видите, бьет мужчина свою жену — такой обиды нет, как если обидеть, унизить мужчину. Мужчину унижать нельзя», – заявила она, назвав одной из главных проблем в стране грубость, причину которой она видит в отсутствии «ласки и уважения, особенно со стороны женщин».

Фото: Дмитрий Духанин/Коммерсантъ

Впрочем, не все знатные защитники нравственности в 2016 году сохранили свои позиции на прежнем уровне:  9 сентября указом президента России Владимира Путина уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов был отправлен в отставку по собственному желанию. За несколько месяцев до этого поразил интернет высказыванием «Ну чего, как поплавали?». Так он с улыбкой и приподнятым настроением поинтересовался у детей, выживших после трагедии в Карелии (18 июня из-за шторма на озере Сямозеро 13 детей погибли, 1 числится пропавшим без вести). Позже омбудсмен пояснил, что пользовался специальными психологическими приемами: «Есть такие приемы, которые помогают раскрыть напуганного ребенка и дать ему возможность выговориться, выплеснуть эмоции, что крайне необходимо таким детям. Рекомендация профессиональных психологов — беседовать в максимально позитивном ключе».

Фото: Роман Яндолин/ДП

В уходящем году было модным критиковать западного производителя, в том числе музыки. Задал тренд исполнитель Юрий Лоза, который в марте в одном из интервью сказал, что 80% спетого Led Zeppelin невозможно слушать, а музыканты группы Rolling Stones за всю жизнь ни разу не настроили гитару. Раскритиковал он,правда, и отечественных коллег: Сергея Лазарева, Земфиру, Шнурова. При в этой реплике чем досталось даже Гагарину. «Гагарин ничего не сделал, он лежал», – заявил музыкант.

Фото: Антон Белицкий/Коммерсантъ

Не удалось избежать в 2016-м и трагических событий, они в этом году происходили не в традиционном для аварий и катастроф августе, а в декабре: в Турции застрелили российского посла, а над Черным морем потерпел крушение самолет Минобороны, летевший в Сирию, с ансамблем Александрова, тележурналистами и благотворителем Доктором Лизой. За несколько дней до этого Елизавета Глинка получила госпремию, на вручении награды в Кремле она пророчески сказала: «Мы никогда не уверены, что вернемся назад живыми».

Фото: Дмитрий Норов/Коммерсантъ

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


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комментарии пользователей (3)
Bobanya
2 января 2017 г. 12:21
Лоза все знает про гитары Роллингов... интересно, а Роллинги знают про Лозу? )))
perrkele_sattana
2 января 2017 г. 12:02
***Я не готов трактовать в вашей трактовке*** Володин
TresAmigos
2 января 2017 г. 11:54
При чём тут доктор Лиза? Выглядит как неуместная манипуляция. Стыдно
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