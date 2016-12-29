Путин продлил полномочия прокурора Петербурга на 5 лет

Распоряжением президента России Владимира Путина от 28 декабря 2016 года полномочия прокурора Санкт-Петербурга Сергея Литвиненко продлены сроком на пять лет.

Сергей Литвиненко вступил в должность в ноябре 2011 года. Напомним, что в сентябре-октябре 2016 года комплексная проверка городской прокуратуры проводилась силами бригады генеральной прокуратуры России во главе с заместителем генпрокурора Виктором Гринем. По результатам проверки работа большинства заместителей Сергея Литвиненко была оценена на «тройку».