Албин: Все работы на стадионе завершатся к 1 мая

Работы по созданию и отладке инфраструктуры стадиона на Крестовском острове должны завершиться к 1 мая 2017 года, рассказал вице-губернатор Петербурга Игорь Албин.

"График очень жёсткий. Мы должны успеть к Кубку конфедераций. Мы должны все работы закончить к 1 мая. Это внутренняя дата", – сказал 29 декабря Игорь Албин, отвечая на вопрос журналистов о сроках завершения всех работ по строительству стадиона и обустройству зоны доступа и периметра безопасности. Контракт на эти работы стоимостью 950 млн рублей был заключён с генподрядчиком "Метрострой" 20 декабря этого года.

Ранее Смольный сообщал, что все работы на стадионе будут завершены в марте. В марте – апреле планировалось провести на арене первые тестовые мероприятия и игры.