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29.12.2016 14:50

Из огня на Пискаревском спасли мужчину

Пожарные спасли мужчину из горящей квартиры на Пискаревском проспекте, дом 10. В данный момент огонь потушен.

В пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу «Фонтанке» сообщили, что возгорание на Пискаревском ликвидировано. С помощью пожарной лестницы с балкона квартиры сняли мужчину, который находился дома во время пожара. До прибытия МЧС погорелец спасался на незастекленном балконе.

Пожар тушили 4 единицы техники, выгорело 20 квадратных метров  обстановки. Других пострадавших при пожаре, по информации от МЧС, не было.

 


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