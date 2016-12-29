На Украине разрешили задержать мэра Луганска и губернатора за «сепаратизм»

Генеральная прокуратура Украины составила уведомление о подозрении главе Луганского областного совета Валерию Голенко и мэру Луганска Сергею Кравченко. Об этом сообщила пресс-служба генпрокуратуры Украины.

Они подозреваются в пособничестве захвата государственного здания — управления СБУ в Луганской области, причинении умышленных действий с целью смены границ территории Украины, содействию созданию и деятельности «террористической организации «Луганская народная республика» и государственной измене.

Также прокуратура подозревает в совершении указанных действий первых заместителей Голенко и Кравченко.

Розыск подозреваемых осуществляется сотрудниками СБУ, уточнили в ведомстве.

«Генеральной прокуратурой Украины получено разрешение следственного судьи на задержание подозреваемых с целью привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под страже», — отметили в генпрокуратуре.