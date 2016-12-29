Из Пулково не вылетел самолет в Нижний Новгород, пассажиров отправят другим бортом

Рейс UT-644 из Петербурга в Нижний Новгород отложен уже почти на пять часов.

Самолет компании «ЮТэйр» должен был вылететь 29 декабря в 10:00, но вылет перенесли на 15:00, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В авиакомпании «ЮТэйр» «Фонтанке» подтвердили, что во время предполетной подготовки рейса 644 была обнаружена техническая неисправность борта. В авиакомпании приняли решение отправить пассажиров в Нижний Новгород на резервном судне. На данный момент вылет запланирован на 15:30.

Пассажирам, вынужденным ждать в Пулково резервный борт, предоставят горячее питание и напитки, пообещали в «ЮТэйр».