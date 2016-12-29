Путин: Стороны конфликта в Сирии подписали заявление о прекращении огня в стране

Достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны и готовности начать мирные переговоры, сообщил президент РФ Владимир Путин.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийской Арабской Республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию», — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны. Его слова приводит РИА Новости.