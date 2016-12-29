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29.12.2016 14:14

Военные допустили версию теракта путем механического воздействия на Ту-154

Следствие не исключает версию теракта на борту упавшего самолета Минобороны Ту-154 в виде механического воздействия. Об этом в четверг, 29 декабря, рассказал начальник Службы безопасности полетов авиации ВС России генерал-лейтенант Сергей Байнетов, передает ТАСС.

«Кроме взрыва на борту, могло быть какое-то механическое воздействие, не обязательно теракт был связан со взрывом», — пояснил он, подчеркнув, что, хотя версия теракта не исключается, она не рассматривается среди основных.

Байнетов рассказал, что предварительные расшифровки записей черного ящика позволили сделать вывод, что взрыва на борту не было. «Но теракт — это же не только взрыв, могут быть и другие причины, поэтому эту версию мы не снимаем», — добавил представитель Минобороны.

Эту информацию подтвердил министр транспорта России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны, заявив, что версия теракта со взрывом не нашла подтверждения.

Ранее в тот же день Соколов сообщил, что, согласно основной версии, причиной падения самолета стала техническая неисправность. При этом он подчеркнул, что окончательные выводы будут сделаны не ранее чем через 30 суток.

Источник: Лента.ру


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