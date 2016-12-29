Теризбирком Выборгского района запросит объяснений у председателя УИКа, где зафиксировали вброс бюллетеней

Территориальная избирательная комиссия №22 Выборгского района приняла решение запросить объяснения у председателя УИК №383, где видеокамера зафиксировала вброс бюллетеней. Напомним, «Фонтанка» сообщала, что спустя 3 месяца после выборов о найденных вбросах рассказали сотрудники штаба кандидата от ЛДПР, чиновника Смольного Егора Тратникова. Кроме того, на видео с камеры видно, как в течение дня члены УИК заполняют графы в книгах с данными избирателей, в том числе ставят росписи в их отсутствие. Всего в штабе насчитали 21 нарушение на данном участке в течение дня, о чем сообщили в Следственный комитет.

Как сообщили «Фонтанке» в ТИКе, опубликованное видео на заседании комиссии, прошедшем накануне, вызвало бурную дискуссию, в результате которой было решено пригласить для объяснений председателя УИК. Ожидается, что письменные или устные пояснения будут получены ТИКом уже после новогодних праздников.