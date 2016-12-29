На новогодних каникулах в Пулково должников встретят приставы

В новогодние каникулы в Пулково будет работать мобильный пункт службы судебных приставов. На месте можно будет узнать о долге и тут же погасить его.

Как сообщили на сайте УФССП по Петербургу 29 декабря, акцию проводят при содействии «Воздушных ворот Северной столицы». Ежедневно на протяжении всех новогодних каникул в Пулково можно будет получить консультацию, проверить наличие задолженности и тут же своевременно погасить долг.

Приставы объяснят пассажирам, что будет, если проигнорировать требования исполнительных документов и расскажут, когда неплательщиков вносят в стоп-лист на выезд за пределы страны. А в нем, по данным приставов, в 2016 году оказались 28 тысяч петербуржцев, из них 13 тысяч задолжали по алиментам.