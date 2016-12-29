Антонов поменял Минобороны на МИД

Президент России Владимир Путин назначил Анатолия Антонова замглавы МИД РФ, освободив его от занимаемой должности, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

С февраля 2011 года Антонов занимал должность заместителя министра обороны РФ.

«Назначить Антонова Анатолия Ивановича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», — говорится в указе.

Другим своим указом Владимир Путин расширил число заместителей министра иностранных дел с девяти до десяти, сообщает РИА Новости.

«Разрешить иметь в Министерстве иностранных дел Российской Федерации десять заместителей министра, в том числе одного первого заместителя министра, одного заместителя министра по вопросам противодействия терроризму, одного статс-секретаря — заместителя министра, и одного генерального директора Министерства иностранных дел Российской Федерации, а также 41 департамент по основным направлениям деятельности министерства», — говорится в указе.