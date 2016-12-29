«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию три детских сада в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу трех детских садов в новых жилых комплексах «Южная акватория» и «Шуваловский».

Большинство покупателей квартир в жилых комплексах «Группы ЛСР» – люди семейные, для которых важно наличие детских садов и школ в непосредственной близости от будущего дома, поэтому застройщик всегда предусматривает создание социальной инфраструктуры. В декабре в жилом комплексе «Южная акватория» в Красносельском районе Санкт-Петербурга «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию 2 детских сада на 155 воспитанников каждый. Еще один детский сад на 250 детей построен в Приморском районе на территории жилого комплекса «Шуваловский». Уже в следующем году детские сады откроют свои двери для детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Современные здания будут включать в себя все необходимое для комфортного воспитания детей. В корпусах запроектированы комнаты для общегрупповых занятий, бассейн, музыкальные и физкультурные залы, а также кабинеты дополнительного образования. На благоустроенной огороженной территории разместятся спортивные, многофункциональные игровые площадки и прогулочные зоны.

«Южная акватория» – проект «Группы ЛСР» в стремительно развивающемся Красносельском районе Санкт-Петербурга. На участке в почти 24 га появятся несколько многоэтажных кварталов с видом на Финский залив, дополненные прогулочными зонами, спортивными и детскими площадками. В районе уже создана новая социальная и современная торговая инфраструктура. В соседних кварталах открыты несколько образовательных учреждений и спортивных комплексов, а также множественные крупные супермаркеты.

Жилой комплекс «Шуваловский» в Приморском районе включает в себя 24 жилых дома с удобными и эргономичными квартирами, часть из которых – видовые. Основными преимуществами объекта является удачное расположение в окружение развитой социальной и коммерческой инфраструктуры, а также близость лесопарка и Юнтоловской лесной дачи, что привлекает сюда семейных покупателей с детьми.

Оба жилых комплекса имеют хорошую транспортную доступность. Быстрый выезд на КАД и Западный скоростной диаметр позволяет обеспечить превосходное транспортное сообщение со всем Санкт-Петербургом.

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