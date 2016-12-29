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30.12.2016 09:00

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию три детских сада в Санкт-Петербурге

«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию три детских сада в Санкт-Петербурге
ПАО «Группа ЛСР»

«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу трех детских садов в новых жилых комплексах «Южная акватория» и «Шуваловский».

Большинство покупателей квартир в жилых комплексах «Группы ЛСР» – люди семейные, для которых важно наличие детских садов и школ в непосредственной близости от будущего дома, поэтому застройщик всегда предусматривает создание социальной инфраструктуры.  В декабре в жилом комплексе «Южная акватория» в Красносельском районе Санкт-Петербурга «Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию 2 детских сада на 155 воспитанников каждый. Еще один детский сад на 250 детей построен в Приморском районе на территории жилого комплекса «Шуваловский». Уже в следующем году детские сады откроют свои двери для детей в возрасте от 1 до 7 лет.

Современные здания будут включать в себя все необходимое для комфортного воспитания детей. В корпусах запроектированы комнаты для общегрупповых занятий, бассейн, музыкальные и физкультурные залы, а также кабинеты дополнительного образования. На благоустроенной огороженной территории разместятся спортивные, многофункциональные игровые площадки и прогулочные зоны.

«Южная акватория» – проект «Группы ЛСР» в стремительно развивающемся Красносельском районе Санкт-Петербурга. На участке в почти 24 га появятся несколько многоэтажных кварталов с видом на Финский залив, дополненные прогулочными зонами, спортивными и детскими площадками. В районе уже создана новая социальная и современная торговая инфраструктура. В соседних кварталах открыты несколько образовательных учреждений и спортивных комплексов, а также множественные крупные супермаркеты.

Жилой комплекс «Шуваловский» в Приморском районе включает в себя 24 жилых дома с удобными и эргономичными квартирами, часть из которых – видовые. Основными преимуществами объекта является удачное расположение в окружение развитой социальной и коммерческой инфраструктуры, а также близость лесопарка и Юнтоловской лесной дачи, что привлекает сюда семейных покупателей с детьми.

Оба жилых комплекса имеют хорошую транспортную доступность. Быстрый выезд на КАД и Западный скоростной диаметр позволяет обеспечить превосходное транспортное сообщение со всем Санкт-Петербургом.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»

 

 


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Новости компаний
ПАО «Группа ЛСР»
30.12.2016 09:00
«Группа ЛСР» ввела в эксплуатацию три детских сада в Санкт-Петербурге
«Группа ЛСР» получила разрешение на ввод в эксплуатацию сразу трех детских садов в новых жилых комплексах «Южная акватория» и «Шуваловский».
«Книги – детям»
29.12.2016 11:35
ГК «ЦДС» передала 200 книг пациентам детской больницы №19 им. К. А. Раухфуса
В преддверии Нового года в детской городской больнице № 19 им. К.А. Раухфуса прошла акция «Книги – детям». ГК «ЦДС» от имени своего социального проекта – конкурса «Звезда Удачи» – и ИД «Аргументы и факты» подарили маленьким пациентам больницы 200 книг «Петербургские семейные сказки».
ПАО «Группа ЛСР»
29.12.2016 10:48
«Группа ЛСР» становится еще ближе к покупателям квартир
Напоминаем, что сделать первый шаг к покупке квартиры можно прямо из торгового комплекса. Задать вопросы по жилым комплексам крупнейшего застройщика в Санкт-Петербурге и сразу забронировать понравившуюся квартиру можно в двух торгово-развлекательных центрах: «Галерея» и «МЕГА Парнас».
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