Петербуржец срубил трёхметровую ёлку в Павловском парке

Сотрудники вневедомственной охраны задержали петербуржца с елкой и топором в 187 автобусе в городе Пушкине. Поймать мужчину, срубившего новогоднее дерево в парке музея-заповедника Павловска, удалось по наводке очевидца.

О задержании нарушителя 29 декабря сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии Петербурга. Сутками ранее около полуночи в полицию обратился бдительный житель Павловска. Он заметил, как некий мужчина под покровом ночи с топором и срубленной елкой наперевес вышел из Павловского парка. Невозмутимый нарушитель спокойно сел в 187 автобус и отправился восвояси. Обо всем этом сообщили сотрудникам Росгвардии, и они отправились в погоню. В салоне автобуса и правда обнаружился мужчина, а с ним – трехметровая елка и топор. Документов на дерево у лесоруба не нашлось, и поэтому ему пришлось отправиться в отделение полиции. Там нарушителю выдали протокол за незаконную рубку.

Сумма штрафа для физлиц по статье 8.28 КоАП РФ составляет от 3 до 4 тысяч рублей.