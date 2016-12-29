Госстройнадзор продлил разрешение на строительство стадиона на Крестовском

Служба Госстройнадзора 22 декабря продлила разрешение на строительство стадиона и окружающей его инфраструктуры. Работы планируют завершить 31 марта 2017 года.

В первом квартале 2017-го на площадке арены должно завершиться создание пунктов контроля доступа зрителей и автомобилей и установка систем безопасности. Кроме того, пройдёт адаптация арены к требованиям ФИФА. Смольному предстоит устранить вибрацию поля, а также провести пусконаладку оборудования и инженерных сетей.

Ранее, 23 декабря, комитет по строительству продлил контракт с генподрядчиком "Метрострой" до 31 марта. А 20 декабря заключил с компанией новый контракт на 950 млн рублей.

Стадион на Крестовском острове строится с 2007 года. По официальным данным, стоимость объекта превышает 42 млрд рублей. 26 декабря Смольный заявил о завершении общестроительных работ и направил документацию для получения заключения о соответствии арены проекту и техрегламентам в Ростехнадзор. Тем не менее контракт с генподрядчиком "Метрострой" был продлён до 31 марта 2017-го. За это время компания должна устранить дефекты строительства, провести пусконаладку и оборудовать зону контроля доступа. Кроме того, в первом квартале планируется оформить и передать комитету по строительству всю исполнительную документацию.