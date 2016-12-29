В Дагестане задержали готовивших теракты в Москве боевиков

В Дагестане задержаны семь членов законспирированной группы сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), готовившие теракты в московском регионе. Об этом в четверг, 29 декабря, в ФСБ России сообщили ТАСС.

У задержанных изъято большое количество оружия, гранат и компоненты взрывных устройств. По данным спецслужб, экстремисты готовили теракты по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГ.

«Сотрудниками ФСБ России во взаимодействии с МВД России в Дагестане пресечена деятельность законспирированной группы сторонников запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации «Исламское государство», планировавшей совершение в Московском регионе серии резонансных террористических акций», — говорится в сообщении.