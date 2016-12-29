Минобрнауки пообещало экспансию отечественных журналов на Запад

«Экспансию» отечественных научных журналов на западный рынок наметили Академия наук и Минобрнауки. Публикации российских учёных внедрят в международные базы данных, заявило министерство 29 декабря.

Какие конкретно издания будут предложены «на экспорт» и в какие базы их внесут, пока не уточняется. Предложения об этом учёные и Федеральное агентство научных организаций внесут в начале 2017 года, отмечают в Минобре.

Напомним, одним из критериев оценки деятельности российских учёных является их цитируемость, в том числе за рубежом. Однако научные сотрудники часто жалуются, что добиться высокого индекса Хирша невозможно, так как западные коллеги не читают русских журналов.

Впрочем, качество чтива само по себе вызывает вопросы. Так, сетевое сообщество «Диссернет» в декабре проверило российские издания из списка ВАК на качество публикаций. В 500 проанализированных журналах нашлось 1400 некорректных заимствований.