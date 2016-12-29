Ростехнадзор выдал заключение о соответствии стадиона на Крестовском техтребованиям

Северо-Западное управление Ростехнадзора 29 декабря выдало заключение о соответствии футбольного стадиона на Крестовском острове проекту и техническим регламентам, сообщает ведомство.

"Проверены предъявленные к проверке строительные конструкции (в том числе по работам, выполненным предыдущим подрядчиком), системы инженерно-технического обеспечения и безопасности в составе 1-го этапа", – сообщил Ростехнадзор.

Здание соответствует требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета ресурсов.

Выданный документ позволяет получить разрешение на ввод в эксплуатацию арены. Однако в 2017 году Ростехнадзор продолжит надзор за адаптацией арены к требованиям ФИФА, добавляет ведомство. Эти работы продлятся до 31 марта 2017-го.

Стадион на Крестовском острове строится с 2007 года. По официальным данным, стоимость объекта превышает 42 млрд рублей. 26 декабря Смольный заявил о завершении общестроительных работ и направил документацию для получения заключения о соответствии арены проекту и техрегламентам в Ростехнадзор. Тем не менее контракт с генподрядчиком "Метрострой" был продлён до 31 марта 2017-го. За это время компания должна устранить дефекты строительства, провести пусконаладку и оборудовать зону контроля доступа. Кроме того, в первом квартале планируется оформить и передать комитету по строительству всю исполнительную документацию.