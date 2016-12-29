Рейтинг «Единой России» за две недели вырос на 1 процент

ВЦИОМ зафиксировал уровень декларируемой поддержки «Единой России» на уровне 48 процентов. Еще 10-11 декабря опрос зафиксировал рейтинг 46,9 процентов.

Более стремительно повысилась поддержка «Справедливой России»: после снижения 17-18 декабря до 4,9% 24-25 декабря рейтинг вырос до 6,5%. При этом рейтинг партийного лидера Сергея Миронова все это время понижался с 3,6 до 3,2 %.

Рейтинг ЛДПР практически не изменился — 12 %, хотя у Владимира Жириновского поддержка упала с 9,6 до 8,8%. Рейтинг КПРФ незначительно вырос (с 8,2% до 8,8%), одновременно выросла поддержка и Геннадия Зюганова (с 4,9 до 6,4 %).

По версии ВЦИОМ и Алексею Навальному стали доверять больше: за две недели с 0,2 до 0,4 % повысился его рейтинг.

Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 24-25 декабря 2016 г. в 130 населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 1600 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Для данной выборки максимальный размер ошибки (с учетом эффекта дизайна) с вероятностью 95% не превышает 3,5%.