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29.12.2016 13:06

Минобороны России : Третьего "черного ящика" на Ту-154 не было

Информация о третьем «черном ящике» у разбившегося Ту-154 не соответствует действительности, всего их два, заявил журналистам начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов.

«На борту самолета Ту-154 находится два аварийных накопителя, один — параметрический, второй — с записью переговоров экипажа (речевой. — Прим. ред.), третьего накопителя нет, есть эксплуатационный накопитель, который записывает параметры полета», — сказал он, сообщает РИА Новости.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.


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