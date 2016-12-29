Клименко: Россия должна быть готова к отключению от Интернета

Россия должна быть готова к ситуации, при которой ее отключат от мирового Интернета, заявил советник Владимира Путина по Интернету Герман Клименко в интервью RT.

Возможность развития такого сценария подразумевает законопроект о регулировании российского сегмента Интернета, разработанный Минкомсвязи и направленный, по словам Клименко, на защиту критически важной для страны инфраструктуры.

Советник президента полагает, что из-за высокой вероятности "тектонических сдвигов в сторону ухудшения" в отношениях с Западом Рунет необходимо отрегулировать так, чтобы он был защищен.

Клименко отметил, что деятельность обычных пользователей Интернета закон контролировать не будет, передает РИА Новости.

Тема безопасности в российском сегменте Интернета стала особенно актуальна после того, как ФСБ сообщила о подготовке иностранными спецслужбами кибератак с целью дестабилизировать финансовую систему России. Позднее "Ростелеком" подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.

Другой пример воздействия на Россию при помощи сетевых ресурсов — отключение доступа к тем или иным страницам и продуктам. Так, по указу президента США Барака Обамы жителей Крыма лишили возможности пользоваться сервисами Google и Microsoft. Также западные страны угрожали отключить российскую банковскую систему от международной системы SWIFT, тем самым добившись обвала финансовой системы России.