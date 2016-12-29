Метро Петербурга в Новый год будет работать всю ночь

Петербургская подземка не прекратит работу ночью в Новый год и в Рождество.

Как сообщает пресс-служба петербургского метрополитена, в Новый год и в Рождество пассажиры смогут воспользоваться всеми станциями, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Также в подземке уточнили, что в кассах с часу до трех ночи 1 января можно будет купить только жетоны и расплатиться за них исключительно наличными, но пройти через турникеты можно будет также по действующим электронным проездным билетам. Такая же система будет действовать в ночь на 7 января – с двух часов ночи до половины пятого утра.

Кроме метро, в новогоднюю ночь можно воспользоваться ночными автобусами.