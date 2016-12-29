Комиссия назвала техническую неисправность причиной катастрофы Ту-154

Глава Минтранса России Максим Соколов, возглавляющий правительственную комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 Минобороны, заявил, что на борту самолета, очевидно, нештатно сработала техника.

«Самолет при ударе о водную поверхность и в последующем о дно Черного моря практически полностью разрушился, что, конечно же, осложнило проведение поисковой операции», — добавил он. Соколов также призвал воздержаться от распространения любых версий по катастрофе Ту-154 до окончательного объявления результатов работы комиссии.

В Минобороны заявили, что окончательные выводы по причинам катастрофы самолета будут сделаны не ранее чем через 30 суток.

Ранее стало известно, что третий бортовой самописец самолета Ту-154 поврежден. Состояние двух других бортовых самописцев удовлетворительное, их анализ проводится в Москве. По информации другого источника агентства, изучение данных с черных ящиков будет завершено в ближайшее время.

29 декабря стало известно о завершении основной фазы поисково-спасательной операции в районе катастрофы Ту-154. По неподтвержденным сведениям, на поверхность подняты тела 19 погибших, также готовится выкладка основных фрагментов самолета.

Ту-154Б-2, принадлежавший 223-му летному отряду Минобороны, следовал в сирийскую Латакию. Он вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился в Сочи на дозаправку. Вскоре после повторного взлета борт рухнул в море. Погибли 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира.